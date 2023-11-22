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  • “За Дніпро. За “Айдар”: пенсіонерка з РФ підпалила військомат за вказівкою шахраїв (ВІДЕО)

“За Дніпро. За “Айдар”: пенсіонерка з РФ підпалила військомат за вказівкою шахраїв (ВІДЕО)

Сьогодні 12:41
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У Самарській області так званої РФ пенсіонерка підпалила військкомат за вказівкою шахраїв із Дніпра.

Новости Днепра про

Російські силовики поширили відео з 67-річною пенсіонеркою, яка нібито намагалася підпалити військкомат у місті Жигульовск Ставропольського району Самарской області РФ. Як зазначає сама жінка, підпал вона вчинила за вказівкою шахраїв, які її підкупили.

На відео чути розмову “агентки” з “замовником”, де жінка розповідає, що все ж підпалила будівлю військкомату, але її скрутили силовики, а зараз вона сидить з прокурорами в одній машині. Пенсіонерка намагалася зрозуміти чи її “кинули”, проте все ще виконувала вказівки співрозмовника, який просив показати палаючу споруду. 

Пізніше невідомий змусив пенсіонерку сказати фразу “За Дніпро, за Айдар, За дніпровських хлопців”, тож так звані російські силовики підозрюють, що літню жінку розвели шахраї із Дніпра. Проте немає доказів того, що це справа рук українців.

Зауважимо, що це не вперше, коли росіяни нібито за вказівкою українських колцентрів намагаються понівечити адмінбудівлі на РФ. Водночас і немає доказів того, що українці до цього причетні. Можливо це ІПСО російських спецслужб. 

Нагадаємо, нещодавно з’явилась історія про те, як “розвели” московських блогерш – вони оплатили і поїхали в глемпінг, якого не існує. Росіянки намагалися зрозуміти що сталося, і тоді співрозмовники відповіли, що це їм покарання “за Днепр”.

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