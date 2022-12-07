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Изготовлена в 2017: в Днепре продают шоколадку McDonald’s из прошлой жизни

Сегодня 15:24
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В Днепре продают шоколадку из прошлой жизни.

Новости Днепра про Изготовлена в 2017: в Днепре продают шоколадку McDonald's из прошлой жизни

В Днепре продают батончик из Макдональса, у которого истек срок годности еще в 2017 году. По словам автора объявления, при продаже автомобиля пришлось выгребать мусор из бардачка. Там и обнаружили этот шоколадный раритет.

Шоколадку из прошлой жизни готовы отдать за 1000 гривен. Отмечается, что это дороже жигуля, в котором вафелька находилась все это время.

Новости Днепра про Изготовлена в 2017: в Днепре продают шоколадку McDonald's из прошлой жизни

Пользователи сети шутку оценили, а автор решил не останавливаться и предложил пакетик сахара за 200 гривен.

Есть еще пакетированный сахар того же года из Макдональдса – по 200 грн, – пошутил автор сообщения.

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Новости Днепра про Изготовлена в 2017: в Днепре продают шоколадку McDonald's из прошлой жизниУкраїнська Новости Днепра про Изготовлена в 2017: в Днепре продают шоколадку McDonald's из прошлой жизниРусский

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