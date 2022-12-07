Зеленский и «дух Украины»: журнал Time определил «Человека года»

Американский журнал Time назвал «Человеком года» президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины».

Успех Зеленского как лидера военного времени основывается на том, что мужество заразно. Это распространилось среди политического руководства Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент остается на месте. Его профессиональные инстинкты, полученные от деятельности как актера на сцене, означали, что он умел читать толпу и реагировать на ее настроения и ожидания. Теперь его аудиторией стал весь мир. Он решил не подвести их, — пишет Time.

Что касается «духа Украины», то «вместо того, чтобы спасать свою жизнь, многие украинцы хватали любое оружие, которое могли найти, и пошли защищать свои города от захватчиков».

Отметим, «Человек года» — конкурс выдающихся личностей, групп, идей или объектов, которые ежегодно, начиная с 1927 года, публикует на своей обложке американский журнал «Тайм». «Человек года» определяется редакционным руководством журнала. В прошлом году этот титул получил Илон Маск.

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