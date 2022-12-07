Зеленский и «дух Украины»: журнал Time определил «Человека года»

Успех Зеленского как лидера военного времени основывается на том, что мужество заразно. Это распространилось среди политического руководства Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент остается на месте. Его профессиональные инстинкты, полученные от деятельности как актера на сцене, означали, что он умел читать толпу и реагировать на ее настроения и ожидания. Теперь его аудиторией стал весь мир. Он решил не подвести их, — пишет Time.
Что касается «духа Украины», то «вместо того, чтобы спасать свою жизнь, многие украинцы хватали любое оружие, которое могли найти, и пошли защищать свои города от захватчиков».
Отметим, «Человек года» — конкурс выдающихся личностей, групп, идей или объектов, которые ежегодно, начиная с 1927 года, публикует на своей обложке американский журнал «Тайм». «Человек года» определяется редакционным руководством журнала. В прошлом году этот титул получил Илон Маск.
Читайте также:
Автор:
Google представил рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей поисковой системы…
Атаки со стороны Беларуси пока не будет.
В ночь на 6 декабря в Брянской области рф (в…
В ночь на 5 декабря на авиабазе в Энгельсе Саратовской…
В Днепропетровской области в госизмене подозревают мужчину, который сливал вражеским спецслужбам информацию об обстрелах и ВСУ.
Сегодня, 7 декабря, в Днепре на улице Николая Гнатюка произошел пожар – там горел дом.
Во вторник, 6 декабря, на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" в железнодорожном цехе №2 транспортного департамента произошел несчастный случай.
Вчера вечером в Кривом Роге раздался взрыв.
Вчера, 6 декабря, на Гладкова произошла утечка воды из коллектора.
Все популярнее в Днепре становятся малогабаритные квартиры. В них практически нет кухни, но есть удобства, а главное – это их цена. Такие квартиры дешевые, стоят в среднем 9-15 тыс дол и таким образом они более доступны для горожан, чем квадратные…
Google представил рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей поисковой системы по итогам 2022 года, разделив их на следующие разделы: «Самые популярные запросы», «Персона», «Ушли навсегда», «Сериал», «Фильм», «Покупка», «Вопросы: что такое» и «Украинская география в поиске».
В Днепре дети открыли сезон опасных развлечений.
В больнице Днепра спасают 26-летнего шахтера из Марганца.
Во вторник, 6 декабря, в 11:06 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Чаплыгина в Кривом Роге.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!