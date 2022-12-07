Виготовлена в 2017: у Дніпрі продають шоколадку McDonald’s з минулого життя

У Дніпрі продають батончик із Макдональсу, у якого закінчився термін придатності ще в 2017 році. За словами автора оголошення, під час продажу автомобіля довелося вигрібати сміття з бардачку. Там і знайшли цей шоколадний раритет.
Шоколадку з минулого життя готові віддати за 1000 гривень. Зазначається, що це дорожче за жигуль, у якому вафелька знаходилася весь цей час.
Користувачі мережі жарт оцінили, а автор вирішив не зупинятися і запропонував пакетик цукру за 200 гривень.
Є ще пакетований цукор того ж року з Макдональдса – по 200 грн, – пожартував автор допису.
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