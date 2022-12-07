В Днепре женщина умерла в карете скорой: что произошло

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели и медики оперативно прибыли на место. Во время тушения возгорания сотрудники ГСЧС обнаружили 72-летнюю женщину. Ее сразу вынесли на свежий воздух.
Владелицу дома с предварительным диагнозом «ожоги и отравление продуктами горения» медики сразу повезли в больницу. Но, к сожалению, по дороге женщина скончалась.
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