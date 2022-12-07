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В минобороны рф рассказали, что якобы уничтожили в Кривом Роге

Сегодня 14:05
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Вчера вечером в Кривом Роге раздался взрыв.

Новости Днепра про В минобороны рф рассказали, что якобы уничтожили в Кривом Роге

Как позже сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА, россияне нанесли удар по промышленному предприятию. В результате пострадал 38-летний работник. Его с ожогами госпитализировали.

По словам Резниченко, на предприятии есть разрушения.

Сегодня в министерстве обороны (читай – убийства) рф отчитались, что якобы уничтожили в Кривом Роге ракеты для HIMARS (аж 70 единиц) и две пусковые установки РСЗО MLRS. Наверное, это те, которые подвезли из Европы трамвайчиком.

Новости Днепра про В минобороны рф рассказали, что якобы уничтожили в Кривом Роге

Напомним, недавно ветеран российской военной разведки Рустем Клупов в эфире рашистских пропагандистских СМИ заявлял, что ВСУ возят на передовую ракеты для HIMARS автобусами и трамваями. Трамваями, Карл…

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