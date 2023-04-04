Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает

На одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило около 260 домов на 30 улицах.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook

По его словам, чрезвычайное происшествие случилось в поселке Краматорской территориальной громады.

Вода до сих пор прибывает.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций..

«Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло местной реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье».

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