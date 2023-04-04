Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває

Про це заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.
За його словами, надзвичайна подія сталася у селищі Краматорської територіальної громади.
Вода і досі прибуває.
На місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної та міської військових адміністрацій.
“Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла”, – сказав Кириленко.
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