Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває

На одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбулося неконтрольоване скидання води. Підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

Про це заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

За його словами, надзвичайна подія сталася у селищі Краматорської територіальної громади.

Вода і досі прибуває.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної та міської військових адміністрацій.

“Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла”, – сказав Кириленко.

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