Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности

Это связано с перекрытием Амурского моста. Об изменениях в работе общественного транспорта сообщили в горсовете Днепра.
Так, трамвайные маршруты № 6 и № 9 не работают, а троллейбус № 3 курсирует по измененной схеме движения: ул. Холодильная — Новый мост — Речной вокзал.
Что касается других троллейбусных, трамвайных, а также автобусных маршрутов, то они работают в штатном режиме по расписанию выходного дня.
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