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  • Через перекриття Амурського мосту: у Дніпрі змінено рух транспорту. Подробиці

Через перекриття Амурського мосту: у Дніпрі змінено рух транспорту. Подробиці

Сьогодні 08:40
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У неділю, 30 квітня, у Дніпрі не працюватимуть трамваї №6 та №9, а тролейбус №3 курсує за новою схемою.

Новости Днепра про Через перекриття Амурського мосту: у Дніпрі змінено рух транспорту. Подробиці

Це пов’язано з перекриттям Амурського мосту. Про зміни в роботі громадського транспорту повідомили у міськраді Дніпра. 

Так, трамвайні маршрути № 6 та № 9 не працюють, а тролейбус № 3 курсує за зміненою схемою руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал.  

Щодо інших тролейбусних, трамвайних, а також автобусних маршрутів, то вони працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня.

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Новости Днепра про Через перекриття Амурського мосту: у Дніпрі змінено рух транспорту. ПодробиціУкраїнська Новости Днепра про Через перекриття Амурського мосту: у Дніпрі змінено рух транспорту. ПодробиціРусский

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