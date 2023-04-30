Через перекриття Амурського мосту: у Дніпрі змінено рух транспорту. Подробиці

У неділю, 30 квітня, у Дніпрі не працюватимуть трамваї №6 та №9, а тролейбус №3 курсує за новою схемою.

Це пов’язано з перекриттям Амурського мосту. Про зміни в роботі громадського транспорту повідомили у міськраді Дніпра.

Так, трамвайні маршрути № 6 та № 9 не працюють, а тролейбус № 3 курсує за зміненою схемою руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал.

Щодо інших тролейбусних, трамвайних, а також автобусних маршрутів, то вони працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня.

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