Через перекриття Амурського мосту: у Дніпрі змінено рух транспорту. Подробиці

Це пов’язано з перекриттям Амурського мосту. Про зміни в роботі громадського транспорту повідомили у міськраді Дніпра.
Так, трамвайні маршрути № 6 та № 9 не працюють, а тролейбус № 3 курсує за зміненою схемою руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал.
Щодо інших тролейбусних, трамвайних, а також автобусних маршрутів, то вони працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня.
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