Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение

Сегодня, 14 декабря, из-за гололеда в Днепре уже произошло несколько аварий.
Так, на Набережной Заводской водитель не справился с управлением и врезался в забор. На месте работают правоохранители.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На Новом и Амурском мостах также произошли ДТП, предварительно, без пострадавших, но на переправах затруднено движение.
На Новом мосту движение затруднено в направлении левого берега!
А это уже ДТП на Амурском мосту:
Обновлено: также пробка образовалась на Слобожанском проспекте в направлении правого берега. На одной из полос движения ДТП, сообщает “Суспільне”.
Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны на дорогах! Это также касается пешеходов – соблюдайте правила дорожного движения!
В патрульной полиции также обратились к горожанам:
Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, а также соблюдать интервал, дистанцию, выбирать безопасную скорость. В случае чрезвычайной ситуации на дороге сразу же обращайтесь на линию 102 или сообщайте аварийные службы, – отметили правоохранители.
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