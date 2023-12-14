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  • Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение

Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение

Сегодня 11:37
просмотров

На дорогах очень скользко!

Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение

Сегодня, 14 декабря, из-за гололеда в Днепре уже произошло несколько аварий.

Так, на Набережной Заводской водитель не справился с управлением и врезался в забор. На месте работают правоохранители.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На Новом и Амурском мостах также произошли ДТП, предварительно, без пострадавших, но на переправах затруднено движение.

На Новом мосту движение затруднено в направлении левого берега!

А это уже ДТП на Амурском мосту:

Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение

Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение

Обновлено: также пробка образовалась на Слобожанском проспекте в направлении правого берега. На одной из полос движения ДТП, сообщает “Суспільне”.

Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение

Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движение

Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны на дорогах! Это также касается пешеходов – соблюдайте правила дорожного движения!

В патрульной полиции также обратились к горожанам:

Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, а также соблюдать интервал, дистанцию, выбирать безопасную скорость. В случае чрезвычайной ситуации на дороге сразу же обращайтесь на линию 102 или сообщайте аварийные службы, – отметили правоохранители.

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Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движениеУкраїнська Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре уже произошло несколько ДТП: на Новом и Амурском мостах затруднено движениеРусский

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