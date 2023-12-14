Через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рух

Сьогодні, 14 грудня, через ожеледицю у Дніпрі вже сталися кілька аварій.
Так, на Набережній Заводській водій не впорався з керуванням та врізався у паркан. На місці працюють правоохоронці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На Новому та Амурському мостах також трапилися ДТП, попередньо, без постраждалих, але на переправах ускладнено рух.
На Новому мосту рух ускладнено в напрямку лівого берега!
А це вже ДТП на Амурському мосту:
Шановні водії, будь ласка, будьте уважні та обережні на дорогах! Це також стосується пішоходів – дотримуйтеся правил дорожнього руху!
У патрульній поліції також звернулися до містян:
Просимо усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними, а також неухильно дотримуватися інтервалу, дистанції, обирати безпечну швидкість. У разі надзвичайної ситуації на дорозі одразу ж звертайтеся на лінію 102 або ж повідомляйте аварійні служби, – зазначили правоохоронці.
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