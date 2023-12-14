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  • Через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рух

Через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рух

Сьогодні 11:37
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На дорогах дуже слизько!

Новости Днепра про Через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рух

Сьогодні, 14 грудня, через ожеледицю у Дніпрі вже сталися кілька аварій.

Так, на Набережній Заводській водій не впорався з керуванням та врізався у паркан. На місці працюють правоохоронці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На Новому та Амурському мостах також трапилися ДТП, попередньо, без постраждалих, але на переправах ускладнено рух.

На Новому мосту рух ускладнено в напрямку лівого берега!

А це вже ДТП на Амурському мосту:

Новости Днепра про Через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рух

Новости Днепра про Через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рух

Шановні водії, будь ласка, будьте уважні та обережні на дорогах! Це також стосується пішоходів – дотримуйтеся правил дорожнього руху!

У патрульній поліції також звернулися до містян:

Просимо усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними, а також неухильно дотримуватися інтервалу, дистанції, обирати безпечну швидкість. У разі надзвичайної ситуації на дорозі одразу ж звертайтеся на лінію 102 або ж повідомляйте аварійні служби, – зазначили правоохоронці. 

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Новости Днепра про Через негоду у Дніпрі вже трапилося кілька ДТП: на Новому та Амурському мостах ускладнено рухУкраїнська

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