Из-под капота показался огненный «гриб»: в Днепре посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)

Утро для владельца автомобиля на улице Шинной было нехорошим.

В среду, 2 августа, в Днепре на улице Шинной посреди дороги вспыхнул автомобиль.

Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором видно, как владелец автомобиля пытается обуздать огонь. Мужчина открыл капот, чтобы выявить причины задымления, однако из-под него показался огненный «гриб». Днепрянин успел отойти, но машина продолжила гореть.

В каком состоянии владелец автомобиля и вызвали ли на место пожарных — не уточняется. Ждем более официальную информацию от ГСЧС.

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