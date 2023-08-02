З-під капоту показався вогняний “гриб”: у Дніпрі посеред дороги спалахнуло авто (ВІДЕО)

У середу, 2 серпня, у Дніпрі на вулиці Шинній посеред дороги спалахнув автомобіль.
Очевидці опублікували в мережі відео, на якому видно, як власник автівки намагається приборкати вогонь. Чоловік відкрив капот, щоб виявити причини задимлення, проте з-під нього показався вогняний “гриб”. Дніпрянин встиг відскочити, але машина продовжила палати.
У якому стані власник автівки та чи викликали на місце пожежників – не уточнюється. Чекаємо на більш офіційну інформацію від ДСНС.
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