З-під капоту показався вогняний “гриб”: у Дніпрі посеред дороги спалахнуло авто (ВІДЕО)

Ранок для власника автівки на вулиці Шинній був недобрим.

У середу, 2 серпня, у Дніпрі на вулиці Шинній посеред дороги спалахнув автомобіль.

Очевидці опублікували в мережі відео, на якому видно, як власник автівки намагається приборкати вогонь. Чоловік відкрив капот, щоб виявити причини задимлення, проте з-під нього показався вогняний “гриб”. Дніпрянин встиг відскочити, але машина продовжила палати.

У якому стані власник автівки та чи викликали на місце пожежників – не уточнюється. Чекаємо на більш офіційну інформацію від ДСНС.

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