Из 5-месячного путешествия вернулся путешественник, который пешком дошел из Днепра к Говерле

Об этом Сергей сообщил на своей Facebook-странице.

Да, это еще одни, новые тысячи километров моего «счетчика». Однако — главное все-таки не они. Самое главное, что мое сердце теперь греют воспоминания о теплых словах и взглядах, бескорыстной помощи сотен новых моих друзей, с которыми свела меня Дорога на этот раз. Я всех вас очень люблю, мои дорогие! Слава Украине! Такой народ как наш – победить невозможно! Никому! Всем-всем Вам — очень спасибо! А родной город встретил выдающегося сына своего обильным ливнем и грозой. Но я только рад этой влаге с Небес, этой приятной прохладе – такой вожделенной после асфальтового ада августовских дорог, – рассказал Сергей.