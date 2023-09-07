Из 5-месячного путешествия вернулся путешественник, который пешком дошел из Днепра к Говерле

Путешественник Сергей Гордиенко завершил свое путешествие по Украине. В родной Днепр вернулся 1 сентября. Свое пешую прогулку Сергей начал 25 марта и за пять месяцев прошел 2,5 тысячи километров.
Об этом Сергей сообщил на своей Facebook-странице.
Да, это еще одни, новые тысячи километров моего «счетчика». Однако — главное все-таки не они. Самое главное, что мое сердце теперь греют воспоминания о теплых словах и взглядах, бескорыстной помощи сотен новых моих друзей, с которыми свела меня Дорога на этот раз. Я всех вас очень люблю, мои дорогие! Слава Украине! Такой народ как наш – победить невозможно! Никому! Всем-всем Вам — очень спасибо! А родной город встретил выдающегося сына своего обильным ливнем и грозой. Но я только рад этой влаге с Небес, этой приятной прохладе – такой вожделенной после асфальтового ада августовских дорог, – рассказал Сергей.
Свою долгую прогулку Сергей документировал в соцсетях и блокноте, который брал с собой в путешествие.
Путешествовал Сергей не с рюкзаком, а с тележкой, куда складывал все необходимое — воду, спальники, одежду и другие предметы первой необходимости.
Напомним, ранее мы писали о лекции путешественника, которую он провел на вершине Говерлы.
Заметим, что Сергей – опытный путешественник и это не первая пешая прогулка днепрянина.
Сергей Гордиенко – 65-летний профессиональный путешественник, специалист по экстремальному единичному выживанию. В частности, Сергей стал первым, кто установил украинское знамя на Северном полюсе. В 1996-97 участвовал в Первой научной экспедиции украинцев в Антарктиду.
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