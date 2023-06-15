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Мандрівник із Дніпра провів лекцію на вершині Говерли

Сьогодні 11:47
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Мандрівник із Дніпра Сергій Гордієнко дістався вершини Говерли та провів там лекцію.

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра провів лекцію на вершині Говерли

Про це Сергій Гордієнко розповів на своїй Facebook-сторінці. 

Наприкінці березня Сергій вирушив в пішу експедицію, яку назвав “Україна – фортеця Європейської свободи”. За планом мандрівник мав пройти майже 3 тисяч кілометрів територією України. Днями йому вдалося забратися на найвищу точку нашої країни – гору Говерлу. 

Як розповів Сергій, під час своєї подорожі він читав лекції в школах, університетах, пунктах незламності та всюди, куди його запрошували місцеві. Цього разу він вирішив виступити перед аудиторією на найвищій горі. 

Першими радо відгукнулися дітлахи і молоді люди: вихованці гуртка військово-патріотичного спрямування «Сармат» Ямпільського міського Будинку дитячо-юнацької творчості, що на Вінниччині (керівник – відомий тренер, заступник голови Вінницької обласної федерації рукопашного бою Федір Михайлович Водянюк), студенти-географи Чернівецького національного університету, а також дорослі – побратими-рухівці, друзі з Українського товариства німців «Відергебурт» та інші, – розповідає мандрівник. 
Коли Сергій та його слухачі спустилися з гори, їх зустріли представники Книги рекордів України, які зафіксували цей унікальний факт, як рекорд. Вперше в історії України лектор виступав перед аудиторією на вершині Говерли. 
 
Наймолодшому слухачеві було 7 років, а найстаршому – 64. Зазначається, що текст прочитаної на горі лекції пізніше опублікують у відчиняних та закордонних науково-популярних журналах. 
 

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра провів лекцію на вершині Говерли

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