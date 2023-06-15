Мандрівник із Дніпра провів лекцію на вершині Говерли

Мандрівник із Дніпра Сергій Гордієнко дістався вершини Говерли та провів там лекцію.

Про це Сергій Гордієнко розповів на своїй Facebook-сторінці.

Наприкінці березня Сергій вирушив в пішу експедицію, яку назвав “Україна – фортеця Європейської свободи”. За планом мандрівник мав пройти майже 3 тисяч кілометрів територією України. Днями йому вдалося забратися на найвищу точку нашої країни – гору Говерлу.

Як розповів Сергій, під час своєї подорожі він читав лекції в школах, університетах, пунктах незламності та всюди, куди його запрошували місцеві. Цього разу він вирішив виступити перед аудиторією на найвищій горі.

Першими радо відгукнулися дітлахи і молоді люди: вихованці гуртка військово-патріотичного спрямування «Сармат» Ямпільського міського Будинку дитячо-юнацької творчості, що на Вінниччині (керівник – відомий тренер, заступник голови Вінницької обласної федерації рукопашного бою Федір Михайлович Водянюк), студенти-географи Чернівецького національного університету, а також дорослі – побратими-рухівці, друзі з Українського товариства німців «Відергебурт» та інші, – розповідає мандрівник. Коли Сергій та його слухачі спустилися з гори, їх зустріли представники Книги рекордів України, які зафіксували цей унікальний факт, як рекорд. Вперше в історії України лектор виступав перед аудиторією на вершині Говерли.

Наймолодшому слухачеві було 7 років, а найстаршому – 64. Зазначається, що текст прочитаної на горі лекції пізніше опублікують у відчиняних та закордонних науково-популярних журналах.

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