Мандрівник із Дніпра провів лекцію на вершині Говерли

Про це Сергій Гордієнко розповів на своїй Facebook-сторінці.
Наприкінці березня Сергій вирушив в пішу експедицію, яку назвав “Україна – фортеця Європейської свободи”. За планом мандрівник мав пройти майже 3 тисяч кілометрів територією України. Днями йому вдалося забратися на найвищу точку нашої країни – гору Говерлу.
Як розповів Сергій, під час своєї подорожі він читав лекції в школах, університетах, пунктах незламності та всюди, куди його запрошували місцеві. Цього разу він вирішив виступити перед аудиторією на найвищій горі.
Першими радо відгукнулися дітлахи і молоді люди: вихованці гуртка військово-патріотичного спрямування «Сармат» Ямпільського міського Будинку дитячо-юнацької творчості, що на Вінниччині (керівник – відомий тренер, заступник голови Вінницької обласної федерації рукопашного бою Федір Михайлович Водянюк), студенти-географи Чернівецького національного університету, а також дорослі – побратими-рухівці, друзі з Українського товариства німців «Відергебурт» та інші, – розповідає мандрівник.
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