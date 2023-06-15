Путешественник из Днепра провел лекцию на вершине Говерлы

Путешественник из Днепра Сергей Гордиенко добрался до вершины Говерлы и провел там лекцию.

Об этом Сергей Гордиенко рассказал на своей Facebook-странице.

В конце марта Сергей отправился в пешую экспедицию, которую назвал «Украина – крепость Европейской свободы». По плану путешественник должен был пройти почти 3 тысячи километров по территории Украины. На днях ему удалось забраться на самую высокую точку нашей страны – гору Говерлу.

Как рассказал Сергей, во время своего путешествия он читал лекции в школах, университетах, пунктах несокрушимости и всюду, куда его приглашали местные. В этот раз он решил выступить перед аудиторией на самой высокой горе.

Первыми радостно откликнулись дети и молодые люди: воспитанники кружка военно-патриотического направления «Сармат» Ямпольского городского Дома детско-юношеского творчества Винницкой области (руководитель – известный тренер, заместитель председателя Винницкой областной федерации рукопашного боя Федор Михайлович Водянюк), студенты национального университета, а также взрослые – собратья-руховцы, друзья из Украинского общества немцев «Видергебурт» и другие, — рассказывает путешественник.

Когда Сергей и его слушатели спустились с горы, их встретили представители Книги рекордов Украины, зафиксировавшие этот уникальный факт как рекорд. Впервые в истории Украины лектор выступал перед аудиторией на вершине Говерлы.

Самому младшему слушателю было 7 лет, а самому старшему — 64. Отмечается, что текст прочитанной на горе лекции позже опубликуют в открытых и зарубежных научно-популярных журналах.

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