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Ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, є поранений

Сьогодні 08:00
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Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Є влучання. Поранення отримав 38-річний чоловік.

Новости Днепра про Ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, є поранений

Про це повідомляє в Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – йдеться в дописі.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.

Також вночі воїни ПвК “Схід” знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу “Shahed-131/136”.

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