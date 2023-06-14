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У ботсаду в Дніпрі на вихідних можна побачити лавандове поле

Сьогодні 17:17
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У цю суботу знову працюватиме ботсад.

Новости Днепра про У ботсаду в Дніпрі на вихідних можна побачити лавандове поле

Про це повідомили співробітники ботсаду Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 

Ботсад відкриє двері для відвідувачів уже цієї суботи. 17 червня з 10 до 16 усі охочі можуть прогулятися садом та зробити фото на лавандовому полі. Крім цього, можна подихати цілющим повітрям від хвойних рослин, насолодиться ароматом троянд та садових жасминів.

Планується проведення екскурсій по території саду: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00. Екскурсії починаються на Півоновій площі біля адмінкорпусу. Вартість – 30 гривень за один квиток. 
 
Вхід до саду через вулицю Бронетанкову, де розташований адміністративний корпус.
 
Вартість квитків на територію саду:
  • дорослі – 45 грн
  • діти від 7 до 14 років – 15 грн
  • діти до 7 років – безплатно
  • переселенці та учасники бойових дій – 15 грн
  • діти переселенців та учасників бойових дій 9 грн
Усі види квитків можна придбати в касі на вході.
 

Новости Днепра про У ботсаду в Дніпрі на вихідних можна побачити лавандове поле

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