У ботсаду в Дніпрі на вихідних можна побачити лавандове поле
У ботсаду в Дніпрі на вихідних можна побачити лавандове поле
Сьогодні 17:17
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У цю суботу знову працюватиме ботсад.
Про це повідомили співробітники ботсаду Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Ботсад відкриє двері для відвідувачів уже цієї суботи. 17 червня з 10 до 16 усі охочі можуть прогулятися садом та зробити фото на лавандовому полі. Крім цього, можна подихати цілющим повітрям від хвойних рослин, насолодиться ароматом троянд та садових жасминів.
Планується проведення екскурсій по території саду: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00. Екскурсії починаються на Півоновій площі біля адмінкорпусу. Вартість – 30 гривень за один квиток.
Вхід до саду через вулицю Бронетанкову, де розташований адміністративний корпус.
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