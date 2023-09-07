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  • З п’ятимісячної подорожі повернувся мандрівник, який пішки дійшов із Дніпра до Говерли

З п’ятимісячної подорожі повернувся мандрівник, який пішки дійшов із Дніпра до Говерли

Сьогодні 13:21
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Подорож завершилася 1 вересня.

Новости Днепра про З п'ятимісячної подорожі повернувся мандрівник, який пішки дійшов із Дніпра до Говерли

Мандрівник Сергій Гордієнко завершив свою подорож Україною. До рідного Дніпра повернувся 1 вересня. Свою пішу мандрівку Сергій розпочав 25 березня і за п’ять місяців пройшов 2,5 тисячі кілометрів. 

Про це Сергій сповістив на своїй Facebook-сторінці.

Так, це ще одні, нові тисячі кілометрів мого “лічильника”ю. А проте – головне все-таки не вони. Найголовніше, що моє серце тепер гріють спогади про теплі слова і погляди, безкорисливу допомогу сотень нових моїх друзів, з якими звела мене Дорога цього разу. Я всіх вас дуже люблю, мої дорогі! Слава Україні! Такий народ як наш – перемогти неможливо! Нікому! Всім-всім-всім Вам – дуже дякую! А рідне місто зустріло видатного сина свого рясною зливою і грозою. Але я лише радий цій волозі з Небес, цій приємній прохолоді – такій жаданій після асфальтового пекла серпневих доріг, – розповів Сергій. 

Свою довгу прогулянку Сергій документував у соцмережах та у блокноті, який брав з собою у подорож. 

Мандрував Сергій не з рюкзаком, а з возиком, куди складав усе необхідне – воду, спальники, одяг та інші предмети першої необхідності. 

Новости Днепра про З п'ятимісячної подорожі повернувся мандрівник, який пішки дійшов із Дніпра до Говерли

Нагадаємо, раніше ми писали про лекцію мандрівника, яку він провів на вершині Говерли. 

Зауважимо, що Сергій – досвідчений мандрівник і це не перша піша прогулянка дніпрянина. 

Сергій Гордієнко – 65-річний професійний мандрівник, фахівець з екстремального поодинокого виживання. Зокрема, Сергій став першим, хто встановив український прапор на Північному полюсі. У 1996-97 брав участь в Першій науковій експедиції українців до Антарктиди. 

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