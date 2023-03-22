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Искали больше недели: пропавшую девочку из Кировоградской области нашли в Днепре

Сегодня 06:45
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16-летнюю Киру Коробко из Кировоградской области, которая пропала без вести больше недели назад, нашли в Днепре.

Новости Днепра про Искали больше недели: пропавшую девочку из Кировоградской области нашли в Днепре

Кира Коробко проживает в селе Аджамка Кропивницкого района. 13 марта девочка ушла из дома в неизвестном направлении. С собой она взяла лишь небольшой портфель и спортивную сумку. Предполагалось, что она могла уехать в Днепр. 

Поиски Киры продолжались 8 дней. Девочку искали ее родные, а также волонтеры и полиция.

К счастью, Киру Коробко нашли живой 21 марта. Она находилась в Днепре. Почему она исчезла и где именно ее нашли, не уточняется. 

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