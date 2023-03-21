В Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции

18 марта около 22:00 возле подъезда многоэтажного дома на улице Квитки Цисык неизвестный мужчина ограбил супружескую пару.

По данным полиции, грабитель проследил за супругами до подъезда, где оттолкнул женщину и силой отобрал у мужчины сумку.

Правоохранители отработали камеры видеонаблюдения и приступили к поискам нападавшего.

Позже полицейские установили личность грабителя. Им оказался 29-летний ранее судимый житель другой области. Его задержали. Правоохранители изъяли у злоумышленника похищенное имущество.

20 марта следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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