В Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции

По данным полиции, грабитель проследил за супругами до подъезда, где оттолкнул женщину и силой отобрал у мужчины сумку.
Правоохранители отработали камеры видеонаблюдения и приступили к поискам нападавшего.
Позже полицейские установили личность грабителя. Им оказался 29-летний ранее судимый житель другой области. Его задержали. Правоохранители изъяли у злоумышленника похищенное имущество.
20 марта следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
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