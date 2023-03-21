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Чтобы получить гражданство Украины нужно сдавать экзамены: какие именно

Сегодня 15:22
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В Украине ввели экзамены для людей, желающих получить гражданство.

Новости Днепра про Чтобы получить гражданство Украины нужно сдавать экзамены: какие именно

Нардепы поддержали законопроект 7606 согласно которому иностранцы, которые хотят получить украинское гражданство, должны сдать экзамены.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«ЗА» высказался 281 нардеп. Теперь лица, желающие получить гражданство должны сдать экзамен:

  • по основам Конституции Украины,
  • на уровень владения украинским языком,
  • на знание истории Украины.

Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года РФ на территорию Украины внесло коррективы отношения государства к институту гражданства Украины, в частности, по установлению дополнительных условий для принятия в гражданство Украины, — написано в пояснительной записке.

Отсрочат сдачу экзаменов только для лиц, получивших гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых представляет государственный интерес, проходящих военную службу в ВСУ. Кроме этого, отсрочку получат люди, которые награждены государственными отличиями или получили вид на временное проживание.

К примеру, это касается иностранцев-добровольцев, которые сейчас защищают Украину или людей, уже получивших гражданство по старой процедуре. Отмечается, что такие люди должны в течение двух лет с момента принятия гражданства сдать необходимые экзамены. Если они этого не сделают – гражданство заберут.

Что предшествовало?

Еще 23 мая 2022 года на сайте президента была опубликована петиция о введении экзамена для получения гражданства Украины. Обращение набрало необходимое количество подписей и его рассмотрел Зеленский, поручив Кабмину рассмотреть этот вопрос и внедрить такие изменения.

Отметим, что условиями принятия в гражданство Украины были:

  • признание и соблюдение Конституции и законов Украины;
  • представление декларации об отсутствии иностранного гражданства или обязательства прекратить иностранное гражданство;
  • непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины за последние 5 лет. В некоторых условиях этот срок сокращали до 2 лет.
  • разрешение на иммиграцию;
  • владение государственным языком в соответствии с уровнем, установленным законодательством Украины.
  • наличие законных источников существования.

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