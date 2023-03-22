Шукали більше тижня: зниклу дівчинку з Кіровоградської області знайшли у Дніпрі

16-річну Кіру Коробко з Кіровоградської області, яка зникла безвісти більше тижня тому, знайшли у Дніпрі.

Кіра Коробко мешкає в селі Аджамка Кропивницького району. 13 березня дівчинка пішла з дому в невідомому напрямку. З собою вона взяла тільки невеликий портфель та спортивну сумку. Передбачалося, що вона могла виїхати до Дніпра.

Пошуки Кіри тривали 8 днів. Дівчинку шукали її рідні, а також волонтери та поліція.

На щастя, Кіру Коробко знайшли живою 21 березня. Вона перебувала у Дніпрі. Чому вона зникла і де її знайшли, не уточнюється.

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