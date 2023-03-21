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Плануйте маршрут: водіїв Дніпра попереджають про ускладення руху

Сьогодні 16:03
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У Дніпрі попередили про ускладнення руху через ремонтні роботи.

На перехресті вулиці Образцова та вулиці Байкальської є тимчасове ускладнення руху. Причина – ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомляє Ситуаційний Дніпро.

Як довго триватимуть роботи не уточнюється. Плануйте свій маршрут заздалегідь.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: водіїв Дніпра попереджають про ускладення руху

Нагадаємо, у Дніпрі на три роки збираються продовжити звуження проїзної частини вулиці Харківської, на ділянці від вулиці Королеви Єлизавети до вулиці Князя Володимира Великого, 1а. Крім цього, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2025 року запровадять односторонній рух по вулиці Королеви Єлизавети ІІ від перехрестя з вулиці Харківською в напрямку до перехрестя з вулицею Європейською. Дозволять їздити на цій ділянці дороги лише маршрутному транспорту.

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: водіїв Дніпра попереджають про ускладення рухуУкраїнська

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