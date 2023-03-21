Мешканці деяких будинків на Перемозі залишилися без води: що сталося

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з проханням ЖЕКу для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах.
Так, роботи проводяться на вул. Набережна Перемоги, 126, тому припинено водопостачання:
Коли відновлять водопостачання – не зазначається.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вулиці Левка Лук’яненка, 33; вулиці Центральній, 43 (селище Новоолександрівка) припинено водопостачання вулиць:
Провулків:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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