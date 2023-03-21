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Мешканці деяких будинків на Перемозі залишилися без води: що сталося

Сьогодні 13:42
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Сьогодні, 21 березня, мешканці деяких будинків на Перемозі залишилися без води.

Новости Днепра про Мешканці деяких будинків на Перемозі залишилися без води: що сталося

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з проханням ЖЕКу для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах.

Так, роботи проводяться на вул. Набережна Перемоги, 126, тому припинено водопостачання:

  • вул. Набережна Перемоги, 124, 124А, 126, 126А.

Коли відновлять водопостачання – не зазначається.

Новости Днепра про Мешканці деяких будинків на Перемозі залишилися без води: що сталося

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вулиці Левка Лук’яненка, 33; вулиці Центральній, 43 (селище Новоолександрівка) припинено водопостачання вулиць:

  • Левка Лук’яненка, 23-35;
  • Центральна;
  • Шевченка;
  • Українська.

Провулків:

  • Шкільний;
  • Тихий;
  • Мічуріна;
  • Кооперативний.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Мешканці деяких будинків на Перемозі залишилися без води: що сталося

Новости Днепра про Мешканці деяких будинків на Перемозі залишилися без води: що сталося

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Новости Днепра про Мешканці деяких будинків на Перемозі залишилися без води: що сталосяУкраїнська

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