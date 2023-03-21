У передмісті Дніпра чоловік пограбував продуктовий магазин (ВІДЕО)

19 березня на вулиці Аеродром в смт Авіаторське чоловік пограбував продуктовий магазин.

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, чоловік зайшов до магазину під приводом купівлі продуктів. Коли продавчиня відвернулася, зловмисник викрав готівку з каси та втік з місця злочину.

Правоохоронці розшукали злодія. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель.

20 березня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий біля під’їзду пограбував подружжя: коментар поліції.

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