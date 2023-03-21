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  • Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назад

Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назад

Сегодня 16:45
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В Днепропетровской области мужчина спрятал труп во дворе своего дома.

Новости Днепра про Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назад

Как рассказали в областной полиции, около двух месяцев они искали пропавшего без вести 39-летнего мужчину. По словам знакомых, связь с ним оборвалась еще в начале января, впрочем, к правоохранителям они обратились только 22 февраля.

Проверив все версии, полицейские пришли к выводу, что пропавший мог стать жертвой преступления.

Как выяснили стражи порядка, все произошло 12 января в одном из частных домов в поселке Солонянского района. Между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого 29-летний владелец дома несколько раз ударил своего оппонента металлической палкой. К сожалению, пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте.

На следующий день преступник решил спрятать труп в яме во дворе своего дома, а сам спрятался в соседнем селе. Впрочем, полицейским удалось разыскать убийцу. Рядом с местом захоронения жертвы правоохранители обнаружили палку, ставшую орудием преступления.

19 марта задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и арестовали. Если его вину докажут, то мужчине грозит пожизненное заключение.

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Новости Днепра про Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назадУкраїнська Новости Днепра про Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назадРусский

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