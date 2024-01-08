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Искал «Леопарды»: железнодорожник из Днепра шпионил для ФСБ

Сегодня 11:53
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В Днепре задержан железнодорожник, сотрудничавший с российской ФСБ.

Новости Днепра про Искал

Служба безопасности Украины задержала чиновника одной из узловых станций Укрзализныцы, собиравшего для россиян информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику Вооруженных сил Украины.

Шпиона особенно интересовали данные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железным сообщением. Железнодорожник фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, маршруты с остановками и пунктами назначения.

Главная задача шпиона – найти информацию об отправке на фронт «Брэдли» и «Леопардов». Данные, полученные от агента, должны были использоваться при планировании новых обстрелов.

Цель РФ – нарушит логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Новости Днепра про Искал

Однако силовики вовремя обнаружили шпиона.

На ФСБ железнодорожник работал с лета. До этого активно переписывался в пророссийских каналах, из-за чего и попал в поле зрения ФСБ-шников.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяли мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Спецоперацию по задержанию шпиона провели благодаря сотрудникам департамента экономической и информационной безопасности Укрзализныци.

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