Искал «Леопарды»: железнодорожник из Днепра шпионил для ФСБ

В Днепре задержан железнодорожник, сотрудничавший с российской ФСБ.

Служба безопасности Украины задержала чиновника одной из узловых станций Укрзализныцы, собиравшего для россиян информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику Вооруженных сил Украины. Шпиона особенно интересовали данные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железным сообщением. Железнодорожник фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, маршруты с остановками и пунктами назначения. Главная задача шпиона – найти информацию об отправке на фронт «Брэдли» и «Леопардов». Данные, полученные от агента, должны были использоваться при планировании новых обстрелов. Цель РФ – нарушит логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Однако силовики вовремя обнаружили шпиона.

На ФСБ железнодорожник работал с лета. До этого активно переписывался в пророссийских каналах, из-за чего и попал в поле зрения ФСБ-шников.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяли мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Спецоперацию по задержанию шпиона провели благодаря сотрудникам департамента экономической и информационной безопасности Укрзализныци.

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