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Шукав “Леопарди”: залізничник із Дніпра шпигував для ФСБ

Сьогодні 11:53
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У Дніпрі затримали залізничника, який співпрацював з російською ФСБ.

Новости Днепра про Шукав

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі посадовця однієї із вузлових станцій Укрзалізниці, який збирав для росіян інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку Збройних сил України.
 
Шпигуна особливо цікавили дані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням. Залізничник фіксував місце і час проходження військових ешелонів, маршрути із зупинками та пунктами призначення.
 
Головне завдання шпигуна – знайти інформації про відправку на фронт “Бредлі” та “Леопардів”. Дані отримані від агента мали використовувати при плануванні нових обстрілів. 
 
Мета РФ – порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.
 

Новости Днепра про Шукав

Однак силовики вчасно виявили шпигуна. 

На ФСБ залізничник працював з літа. До цього активно листувався у проросійських канал, через що і потрапив у поле зору ФСБ-шників.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Спецоперацію із затримання шпигуна провели завдяки співробітникам департаменту економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці.

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