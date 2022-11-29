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Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину

Сегодня 15:36
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В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра "Нагорка".

Новости Днепра про Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину

В Днепре ищут свидетелей ДТП по проспекту Гагарина. Инцидент произошел еще 23 ноября. Автобус №101К вечером сбил женщину вблизи торгового центра «Нагорка», пишет Информатор.

Предварительно известно, что водитель сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая находится в больнице. У нее многочисленные травмы, трещина в черепе и большая гематома. Чтобы стабилизировать состояние пострадавшей, врачи провели сложную операцию. Сейчас ее состояние улучшилось.

Мама потерпевшей рассказала, что у автобуса вроде как не работали фары. Правоохранители должны установить все обстоятельства аварии, но необходима помощь свидетелей.

Если вы видели момент этого ДТП – обратитесь за номером (096) 342-83-31 (мама пострадавшей). Любая информация может быть полезна.

Отметим, что сейчас увеличилось ДТП в темное время суток из-за того, что в городе часто не работает уличное освещение, а водители не замечают пешеходов. Советуем носить световозвращатели или хотя бы переходить дорогу с фонариком в руках, чтобы водители видели вас на дороге и было меньше ДТП.

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