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  • В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие

В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие

Сегодня 14:09
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Вчера вечером, 28 ноября, на Слобожанском проспекте столкнулись Geely, BMW, Mitsubishi и Skoda.

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие

Об этом пишет «Информатор».

Предварительно известно, что водитель Geely двигался по Слобожанскому проспекту со стороны Батумской в ​​направлении Калиновой. Автомобиль столкнулся с BMW и Mitsubishi, которые двигались в том же направлении. После этого BMW влетел в автомобиль Skoda, стоявший на распределительной полосе, чтобы выполнить разворот.

В результате аварии пострадали четыре человека. Они получили легкие и средней тяжести телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 286 УКУ: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшиеРусский

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