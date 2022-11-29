Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

На каждого человека они влияют по-разному. У кого-то вызывают подавленное настроение и головную боль, а у кого-то — обострение хронических болезней.
Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:
Наиболее уязвимы к воздействию этих явлений метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:
Как уменьшить негативное влияние на самочувствие
В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:
Напомним, ранее мы писали: календарь магнитных бурь в ноябре.
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