Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой мощности.

На каждого человека они влияют по-разному. У кого-то вызывают подавленное настроение и головную боль, а у кого-то — обострение хронических болезней.

Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:

7-10 декабря — магнитная буря средней интенсивности.

— магнитная буря средней интенсивности. 15-17 декабря — магнитная буря средней интенсивности.

— магнитная буря средней интенсивности. 21-23 декабря — слабая магнитная буря.

Наиболее уязвимы к воздействию этих явлений метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

головная боль и головокружение,

раздражительность и подавленное настроение,

повышение или снижение давления,

нарушение сна, боль в суставах,

апатия и тревога,

обострение хронических заболеваний.

Как уменьшить негативное влияние на самочувствие

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

Вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью. Полноценно отдыхать и высыпаться. Пить больше обычной чистой воды, травяного чая. Отказаться от кофе и алкоголя. Стараться избегать стресса. Проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

Напомним, ранее мы писали: календарь магнитных бурь в ноябре.

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