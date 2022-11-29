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  • Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

Сегодня 15:03
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В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой мощности.

Новости Днепра про Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

На каждого человека они влияют по-разному. У кого-то вызывают подавленное настроение и головную боль, а у кого-то — обострение хронических болезней.

Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:

  • 7-10 декабря — магнитная буря средней интенсивности.
  • 15-17 декабря — магнитная буря средней интенсивности.
  • 21-23 декабря — слабая магнитная буря.

Новости Днепра про Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

Наиболее уязвимы к воздействию этих явлений метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение,
  • раздражительность и подавленное настроение,
  • повышение или снижение давления,
  • нарушение сна, боль в суставах,
  • апатия и тревога,
  • обострение хронических заболеваний.

Как уменьшить негативное влияние на самочувствие

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

  1. Вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью.
  2. Полноценно отдыхать и высыпаться.
  3. Пить больше обычной чистой воды, травяного чая.
  4. Отказаться от кофе и алкоголя.
  5. Стараться избегать стресса.
  6. Проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

Напомним, ранее мы писали: календарь магнитных бурь в ноябре. 

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Новости Днепра про Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022Українська Новости Днепра про Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022Русский

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