Шукають свідків: у Дніпрі на проспекті Гагаріна автобус збив жінку

У Дніпрі шукають свідків ДТП, яка сталася поблизу торговельного центру "Нагорка".

У Дніпрі шукають свідків ДТП на проспекті Гагаріна. Інцидент стався ще 23 листопада. Автобус №101К ввечері збив жінку поблизу торговельного центру “Нагорка”, пише Інформатор.

Попередньо відомо, що водій збив 30-річну жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Наразі постраждала знаходиться в лікарні. У неї численні травми, тріщина в черепі та велика гематома. Щоб стабілізувати стан потерпілої лікарі провели складну операцію. Зараз її стан покращився.

Мама потерпілої розповіла, що у автобуса начебто не працювали фари. Правоохоронці мають встановити всі обставини аварії, але потрібна допомога свідків.

Якщо ви бачили момент цієї ДТП – зверніться за номером (096) 342-83-31 (мама постраждалої). Будь-яка інформація може бути корисною.

Зазначимо, що зараз побільшало ДТП в темний час доби, через те, що в місті часто не працює вуличне освітлення, а водії не помічають пішоходів. Радимо носити світловідбивачі або хоча б переходити дорогу з ліхтариком в руках, щоб кермувальники бачили вас на дорозі і було менше ДТП.

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