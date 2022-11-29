У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 іномарки: є постраждалі

Учора ввечері, 28 листопада, на Слобожанському проспекті зіткнулися Geely, BMW, Mitsubishi та Skoda.

Про це пише “Інформатор”.

Попередньо відомо, що водій Geely рухався Слобожанським проспектом з боку Батумської у напрямку Калинової. Авто зіткнулося з BMW та Mitsubishi, які рухались у тому ж напрямку. Після цього BMW влетів у автомобіль Skoda, який стояв на розподільчій смузі, аби виконати розворот.

Унаслідок аварії постраждали четверо людей. Вони отримали легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 ККУ: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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