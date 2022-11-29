Міг більше ніколи не встати: у Дніпрі лікарі поставили на ноги важко пораненого 23-річного бійця

У Дніпрі врятували важко пораненого бійця.

23-річний Іван через чотири дні після початку вторгнення був мобілізований до лав ЗСУ. Потрапив на службу на один із найбільш гарячих напрямів фронту. В одному із боїв він отримав першу важку травму. Поблизу хлопця розірвався ворожий снаряд, а уламки прошили все тіло. З важкими пораненнями його доправили до лікарні в Дніпрі.

У хлопця було пошкоджене плече, а на нозі були розірвані м’язи. Окрім цього, він отримав контузію та втратив багато крові. Обсяг поранень не вселяв надії, що хлопець зможе ходити. Але лікарі розуміли, що повинні зробити надможливе.

Хлопець пережив декілька складних операцій. Хірурги витягли з його тіла уламки, відновили сухожилково-м’язовий апарат, зробили пересадку шкіри.

І з допомогою лікарів сталося диво. Ще одне врятоване життя та майбутнє. Зараз хлопець проходить реабілітацію та щиро дякує медикам за порятунок. Боронити здоров’я – їх фронт на цій війні. І тут вони перемагають! – зазначили медики.

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