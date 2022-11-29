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У Павлограді горіла квартира в п’ятиповерхівці

Сьогодні 12:22
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Сьогодні, 29 листопада, о 07:15 на лінію «101» повідомили, що у Павлограді на вулиці Ватутіна горить квартира на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Новости Днепра про У Павлограді горіла квартира в п'ятиповерхівці

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши, рятувальники встановили, що з балкону оселі йде густий дим, існувала загроза поширення пожежі по всій площі квартири.

Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини потрапили до палаючої квартири. Пожежу локалізували о 07:29 та ліквідували о 07:33.

Новости Днепра про У Павлограді горіла квартира в п'ятиповерхівці

Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 3 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Павлограді горіла квартира в п'ятиповерхівці

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Новости Днепра про У Павлограді горіла квартира в п'ятиповерхівціУкраїнська

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