У Павлограді горіла квартира в п’ятиповерхівці

Сьогодні, 29 листопада, о 07:15 на лінію «101» повідомили, що у Павлограді на вулиці Ватутіна горить квартира на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши, рятувальники встановили, що з балкону оселі йде густий дим, існувала загроза поширення пожежі по всій площі квартири.

Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини потрапили до палаючої квартири. Пожежу локалізували о 07:29 та ліквідували о 07:33.

Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 3 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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