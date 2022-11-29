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В ОП попросили не ігнорувати тривогу

Сьогодні 12:54
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Новости Днепра про В ОП попросили не ігнорувати тривогу

У Дніпрі та області о 12:21 оголосили тривогу. Зараз уже червона – вся Україна.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сирену.

Не ігноруйте тривогу, – закликав він.

Новости Днепра про В ОП попросили не ігнорувати тривогу

Також учора мережею поширювали інформацію про ймовірність сьогодні масованого ракетного удару. Наскільки вона відповідає дійсності, не відомо, але будьте в безпечних місцях!

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