Вірили до останнього: безвісти зниклого воїна з Кривого Рогу знайшли мертвим

Олександр Татарчук з Кривого Рогу загинув на Харківщині. Його тіло знайшли поблизу населеного пункту Сулигівка в Ізюмському районі. Довгий час він вважався безвісти зниклим. Рідні до останнього вірили, що Олександр повернеться до них живим.
Як розповіли в “АрселорМіттал Кривий Ріг”, в мирний час Олександр був помічником машиніста тепловозу залізничного цеху. З початком повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Був навідником однієї з бригад.
Довго вважався зниклим безвісти, але на жаль нещодавно його смерть підтвердилася. У Олександра залишилась донька та дружина.
Світла пам’ять.
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