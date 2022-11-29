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  • Вірили до останнього: безвісти зниклого воїна з Кривого Рогу знайшли мертвим

Вірили до останнього: безвісти зниклого воїна з Кривого Рогу знайшли мертвим

Сьогодні 14:34
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Воїна з Кривого Рогу, якого вважали безвісти зниклим, знайшли мертвим на Харківщині.

Новости Днепра про Вірили до останнього: безвісти зниклого воїна з Кривого Рогу знайшли мертвим

Олександр Татарчук з Кривого Рогу загинув на Харківщині. Його тіло знайшли поблизу населеного пункту Сулигівка в Ізюмському районі. Довгий час він вважався безвісти зниклим. Рідні до останнього вірили, що Олександр повернеться до них живим.

Як розповіли в “АрселорМіттал Кривий Ріг”, в мирний час Олександр був помічником машиніста тепловозу залізничного цеху. З початком повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Був навідником однієї з бригад.

Довго вважався зниклим безвісти, але на жаль нещодавно його смерть підтвердилася. У Олександра залишилась донька та дружина.

Світла пам’ять.

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Новости Днепра про Вірили до останнього: безвісти зниклого воїна з Кривого Рогу знайшли мертвимУкраїнська

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