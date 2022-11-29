В ОП попросили не игнорировать тревогу

Важно!

В Днепре и области в 12.21 объявили тревогу. Сейчас уже красная – вся Украина.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сирену.

Не игнорируйте тревогу, – призвал он.

Также вчера в Сети распространяли информацию о вероятности массированного ракетного удара. Насколько она соответствует действительности, не известно, но будьте в безопасных местах!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: