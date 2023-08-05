Имей в виду: сегодня в Днепре трамваи будут работать по-другому

Номер 19 поедет от пл. Старомостовой в ДЕВЗ без заезда на ж/м Левобережный-3.
Оба трамвая поедут по сокращенному маршруту, без заезда на ж/м Левобережный-3.
Изменения связаны с ремонтом колеи и освещения на Кайдакском мосту. Трамвай №12 будет ездить каждые 25 минут до 19 часов.
В общей сложности на рейс выйдет 135 единиц подвижного состава.
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