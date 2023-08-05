Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Май на увазі: сьогодні у Дніпрі трамваї працюватимуть по-іншому

Сьогодні 09:53
просмотров

Трамвай №18 сьогодні не виїде на маршрут до 15 години.

Новости Днепра про Май на увазі: сьогодні у Дніпрі трамваї працюватимуть по-іншому

Номер 19 поїде від пл. Старомостової до ДЕВЗу без заїзду до ж/м Лівобережний-3. 

Обидва трамваї поїдуть по скороченому маршруту, без заїзду до ж/м Лівобережний-3. 

Зміни пов’язані з ремонтом колії та освітлення на Кайдацькому мосту. Трамвай №12 буде їздити кожні 25 хвилин до 19 години. 

Загалом на рейси вийдуть 135 одиниць рухомого складу. 

Читайте також: 

Годинник на “стіні” та “місце королеви”: у Дніпрі безхатьки облаштували елітний нічліг

У Дніпрі на Перемозі знайшли гніздування рідкісних птахів (ФОТО)

У Верховній Раді спробують зупинити нічний терор стріт­рейсерів

Новости Днепра про Май на увазі: сьогодні у Дніпрі трамваї працюватимуть по-іншомуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі з’явиться новий трамвайний маршрут, але є нюанс
Новини Дніпра
01.08.2023 18:32
У Дніпрі з’явиться новий трамвайний маршрут, але є нюанс

У Дніпрі на декілька днів запрацює старий-новий трамвайний маршрут.

У вівторок у Дніпрі три трамваї змінять маршрут: не чекайте на зупинці дарма
Новини Дніпра
01.08.2023 07:15
У вівторок у Дніпрі три трамваї змінять маршрут: не чекайте на зупинці дарма

Важлива інформація!

Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї змінять маршрут: подробиці
Новини Дніпра
31.07.2023 09:00
Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї змінять маршрут: подробиці

Важлива інформація!

Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці
Новини Дніпра
29.07.2023 09:34
Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці

Сьогодні з 10 до 15 години трамваї 18-го маршруту припинять…

Наверх