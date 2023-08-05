Май на увазі: сьогодні у Дніпрі трамваї працюватимуть по-іншому

Номер 19 поїде від пл. Старомостової до ДЕВЗу без заїзду до ж/м Лівобережний-3.
Обидва трамваї поїдуть по скороченому маршруту, без заїзду до ж/м Лівобережний-3.
Зміни пов’язані з ремонтом колії та освітлення на Кайдацькому мосту. Трамвай №12 буде їздити кожні 25 хвилин до 19 години.
Загалом на рейси вийдуть 135 одиниць рухомого складу.
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У Дніпрі на декілька днів запрацює старий-новий трамвайний маршрут.
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Важлива інформація!
Сьогодні з 10 до 15 години трамваї 18-го маршруту припинять…