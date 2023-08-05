Май на увазі: сьогодні у Дніпрі трамваї працюватимуть по-іншому

Трамвай №18 сьогодні не виїде на маршрут до 15 години.

Номер 19 поїде від пл. Старомостової до ДЕВЗу без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

Обидва трамваї поїдуть по скороченому маршруту, без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

Зміни пов’язані з ремонтом колії та освітлення на Кайдацькому мосту. Трамвай №12 буде їздити кожні 25 хвилин до 19 години.

Загалом на рейси вийдуть 135 одиниць рухомого складу.

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