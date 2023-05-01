«Их убила Россия»: в сети показали фото детей, погибших в Умани

В сети опубликовали фото детей, которые стали жертвами ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области. Совершив очередной террористический акт 28 апреля, государство-террорист Россия убило 6 маленьких украинцев.

Их фотографии опубликовали в Facebook-сообществе «Их убила Россия». Среди погибших оказались дети от 1,5 до 17 лет.

Список убитых государством-террористом детей:

– Ульяна Тройчук – 8 лет (2014 года рождения) – погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой. С девочкой попрощались 30 апреля.

– София Шульга – 11 лет (2011 года рождения) – ученица 6 класса Уманской гимназии №5;

– Кирилл Писарев – 17 лет (2005 года рождения) – брат Софийки Шульги, учащийся 11 класса Уманского лицея №1. Семья детей несколько лет назад уже бежала от войны с Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик. Прощание с Кириллом и Софийкой состоялось 30 апреля.

– Иван Одайский – 1,5 года – погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской. Прощание с ними состоится 1 мая в 11:00 в с. Городецкое, ул. Солнечная,6.

– Алексей Лысак – 16 лет

– и его сестра Алина Барченко – 10 лет – погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.