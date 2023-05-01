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“Їх убила Росія”: у мережі показали фото дітей, які загинули в Умані

Сьогодні 19:15
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У мережі опублікували фото дітей, які стали жертвами ракетного удару по багатоповерхівці в Умані Черкаської області. Здійснивши черговий терористичний акт 28 квітня, держава-терорист Росія вбила 6 маленьких українців.

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Їхні фотографії опублікували у Facebook-спільноті “Їх убила Росія”. Серед загиблих виявилися діти віком від 1,5 до 17 років.
 
Список убитих державою-терористом дітей:
 
– Уляна Тройчук – 8 років (2014 року народження) – загинула з батьком Романом, його дружиною Антоніною та бабусею. Із дівчинкою попрощалися 30 квітня.
 
– Софія Шульга – 11 років (2011 року народження) – учениця 6 класу Уманської гімназії №5;

– Кирило Писарєв – 17 років (2005 року народження) – брат Софійки Шульги, учень 11 класу Уманського ліцею №1. Сім’я дітей кілька років тому вже втекла від війни із Луганщини. У загиблих дітей залишилися мама, тато та молодший братик. Прощання з Кирилом та Софійкою відбулося 30 квітня.
 
– Іван Одайський – 1,5 роки – загинув із мамою 28-річною Оленою Одайською. Прощання з ними відбулося 1 травня у с. Городоцьке, вул. Сонячна,6.
 
– Олексій Лисак – 16 років
 
– та його сестра Аліна Барченко – 10 років – загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.
 

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