Играл с друзьями и внезапно потерял сознание: в Днепре 8 минут реанимировали ребенка посреди улицы

В Днепре спасали 14-летнего парня, внезапно потерявшего сознание на детской площадке.

На днях спасали 14-летнего ребенка, который внезапно потерял сознание, когда играл с друзьями во дворе. Как рассказал медик Центральной подстанции Днепровской станции экстренной медицинской помощи Виктор Пальчинский, мальчику неожиданно стало плохо.

Вдруг почувствовал сильную головную боль, головокружение, пожаловался мамочке и потерял сознание, — рассказывает медик.

Родители вызвали «скорую». До приезда медиков мальчик был без сознания, но еще самостоятельно дышал. Однако с каждой секундой его состояние ухудшалось. У ребенка развилось судорожное нападение, перешедшее в остановку дыхания.

Начата искусственная вентиляция легких, медикаментозная терапия, но состояние стремительно ухудшалось, наступила внезапная остановка кровообращения. Сразу начаты сердечно-легочная реанимация, кислород, медикаменты. Через 8 минут получили положительный ответ, ребенок вернулся к жизни, – рассказывает Виктор.

Как только удалось стабилизировать состояние мальчика, его сразу повезли в профильное учреждение для дальнейшего лечения.

Мы, медики, давно привыкли почти ко всему, потому что иначе невозможно работать, но привыкнуть к страданию детей, маленькому бездыханному телу, ужасным крикам их родителей, умоляющих спасти дороже всего — не получается, — комментирует медик.

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