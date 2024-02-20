Грався з друзями та раптово знепритомнів: у Дніпрі 8 хвилин реанімували дитину посеред вулиці

У Дніпрі рятували 14-річного хлопця, який раптово втратив свідомість на дитячому майданчику.

Днями рятували 14-річну дитину, яка раптово знепритомніла, коли гралася з друзями на подвір’ї. Як розповів медик Центральної підстанції Дніпровської станції екстреної медичної допомоги Віктор Пальчинський, хлопчику несподівано стало зле.

Раптом відчув сильний головний біль, запаморочення, поскаржився матусі і втратив свідомість, – розповідає медик.

Батьки викликали “швидку”. До приїзду медиків хлопчик був непритомним, але ще самостійно дихав. Проте з кожною секундою його стан погіршувався. У дитини розвинувся судомний напад, який перейшов у зупинку дихання.

Розпочато штучну вентиляцію легень, медикаментозну терапію, але стан стрімко погіршувався, настала раптова зупинка кровообіг. Одразу розпочато серцево-легеневу реанімацію, кисень, медикаменти. Через 8 хвилин отримали позитивну відповідь, дитина повернулася до життя, – розповідає Віктор.

Як тільки вдалося стабілізувати стан хлопчика, його відразу повезли до профільного закладу для подальшого лікування.

Ми, медики, давно звикли майже до всього, бо інакше неможливо працювати, але звикнути до страждання дітей, маленького бездиханного тіла, жахливих криків їх батьків, які благають врятувати найдорожче – не виходить, – коментує медик.

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