Языки пламени вырывались наружу: в Днепре ночью горел склад на предприятии (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного складского помещения.
Пожар локализовали в 05:11 и ликвидировали в 5:23.
Огонь уничтожил полипропиленовую продукцию и повредил конструкции складского помещения. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.
К счастью, люди не пострадали.
К тушению возгорания привлекли 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
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