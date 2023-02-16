Языки пламени вырывались наружу: в Днепре ночью горел склад на предприятии (ФОТО)

Сегодня, 16 февраля, в 04:32 на линию «101» сообщили о пожаре на территории предприятия, расположенного на проспекте Богдана Хмельницкого.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного складского помещения.

Пожар локализовали в 05:11 и ликвидировали в 5:23.

Огонь уничтожил полипропиленовую продукцию и повредил конструкции складского помещения. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.

К счастью, люди не пострадали.

К тушению возгорания привлекли 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: