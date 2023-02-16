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  • Язики полум’я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

Язики полум’я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

Сьогодні 13:54
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Сьогодні, 16 лютого, о 04:32 на лінію «101» повідомили про пожежу на території підприємства, розташованого на проспекті Богдана Хмельницького.

Новости Днепра про Язики полум'я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що займання виникло всередині одноповерхового складського приміщення.

Пожежу локалізували о 05:11 та ліквідували о 05:23.

Новости Днепра про Язики полум'я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

Новости Днепра про Язики полум'я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

Вогонь знищив поліпропіленову продукцію та пошкодив конструкції складського приміщення. Загальна площа пожежі склала 60 кв. м.

На щастя, люди не постраждали.

Новости Днепра про Язики полум'я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

Новости Днепра про Язики полум'я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

До гасіння займання залучили 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про Язики полум'я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)Українська

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