Язики полум’я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

Сьогодні, 16 лютого, о 04:32 на лінію «101» повідомили про пожежу на території підприємства, розташованого на проспекті Богдана Хмельницького.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що займання виникло всередині одноповерхового складського приміщення.

Пожежу локалізували о 05:11 та ліквідували о 05:23.

Вогонь знищив поліпропіленову продукцію та пошкодив конструкції складського приміщення. Загальна площа пожежі склала 60 кв. м.

На щастя, люди не постраждали.

До гасіння займання залучили 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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