Язики полум’я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що займання виникло всередині одноповерхового складського приміщення.
Пожежу локалізували о 05:11 та ліквідували о 05:23.
Вогонь знищив поліпропіленову продукцію та пошкодив конструкції складського приміщення. Загальна площа пожежі склала 60 кв. м.
На щастя, люди не постраждали.
До гасіння займання залучили 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі створять мережу камер автоматичної фіксації порушень на дорогах.
У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу.
У Дніпрі крадії розбирають унікальну будівлю роботи архітектора Красносельського. Причина…
У Павлограді врятували собаку, яка була поблизу епіцентру прильоту.