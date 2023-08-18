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Яблочный Спас 2023: приметы, что нельзя делать и что значит праздник

Сегодня 17:33
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В этом году жители Днепра и Украины отмечают Яблочный Спас еще по старому церковному календарю – 19 августа, в следующем дата сдвинется на 13 дней и в августе 2024 года Яблочный Спас наступит 6 августа.

Новости Днепра про Яблочный Спас 2023: приметы, что нельзя делать и что значит праздник

Журналисты dnepr.info узнали, какие есть традиции и приметы в этот день.

Всего существует три праздника Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. На каждый из этих Спасов принято посещать церковь и освящать там определенные продукты. Этот день символизирует разворот природы от тепла к холодам и имеет ряд традиций и примет. Когда-то день сбора яблок был языческим праздником – считалось, что до этого дня фрукты еще зреют и не обладают нужным вкусом, но со временем его сменил церковный. Впервые праздновать его начали в IV веке.

История праздника

По церковному календарю в день Яблочного Спаса отмечается Преображение Господне. Этот праздник входит в 12 самых важных в календаре верующих. Второй Спас также называют «Великий Спас» или «Спасом на горе». В этот день Иисус поднялся на гору Фавор со своими учениками – Петром, Иоанном и Иаковом и начал молиться. В этот момент его лицо озарилось светом, а одежда стала белой. Во время молитвы Христос узнал, что будет распят. Спустившись с горы, он велел своим ученикам собирать яблоки, чтобы его Отец мог их освятить.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 2023

Определенные запреты есть на каждый церковный праздник, так, если на Медовый Спас нельзя было заниматься рукоделием, то на Яблочный – мыть волосы, стричь ногти, заниматься тяжелой работой, гадать, стирать, убирать и шить. Разрешалось собирать яблоки и делать из них варенье.

По древним поверьям, в этот день запрещалось убивать разных насекомых – от мошек до мух и разных жучков. Это считалось плохой приметой и грозило несчастьем для того, кто поднимет руку на букашку.

Запрещается ругаться, оскорблять друг друга, злится. Считается, что, если в этот день человек пожелает кому-то зла – он все получит обратно сторицей.

Что нужно нести в церковь на Яблочный Спас

На Яблочный Спас в церковь несут яблоки, виноград, сливы, груши, персики и другие фрукты нового урожая. Разрешается брать с собой на освящение и овощи – морковь, помидоры, огурцы. В корзину можно положить хлеб и мед, а также сделать букет из колосков пшеницы. Запрещено освящать алкоголь, кроме «Кагора», мясо, колбасу, сало.

Новости Днепра про Яблочный Спас 2023: приметы, что нельзя делать и что значит праздник

Считается, что в праздник освещенные яблоки обладают силой исцелять того, что их съест, а также могут исполнять желание. Для этого, по старинным поверьям, нужно перед тем как съесть яблоко загадать желание, сказать: «Что надумано – сбудется, что сбудется – не минуется» и желание обязательно должно сбыться.

Также яблоки давали всем, кто просил милостыню у церкви и приносили на могилы умерших родственников.

После церкви обязательно вся семья садилась за стол с разными угощениями. Обязательными среди блюд на столе должны были быть пироги с яблоками,  блинчики с яблочной начинкой, варенье из этих фруктов. Праздновать Яблочный Спас разрешалось шумно – с песнями.

Новости Днепра про Яблочный Спас 2023: приметы, что нельзя делать и что значит праздник

Во время праздника продолжается Успенский пост, наступивший 14 августа, но для тех, кто его придерживается есть послабление – разрешена рыба и вино. От жирной пищи, алкоголя, мяса и молока лучше отказаться и поставить на стол различные салаты.

Приметы на Яблочный Спас 2023

Считалось, что если первое яблоко, которое съест человек в этот день попадется кислое – то его ждут трудности, а если сладкое – счастье.  Яблоки нельзя было есть в одиночку – обязательно нужно было разделить их с родными или подать в качестве милостыни.

Если в этот день на руку человека села муха – считалось, что она принесет удачу на весь год.

Люди верили, что в этот день наступает осень, ночи становятся холоднее. В народе этот день еще иногда называли «Осенины». Люди начинали сбор урожая с полей, заготавливали лекарственные травы. Существовало несколько «погодных» примет, по которым судили какая будет наступающая осень и зима. Если день был солнечный – осень должна была быть сухой и теплой, а вот зима – наоборот – холодной. Шел дождь на Яблочный Спас – зима должна была быть суровой, снежной и морозной, а осень – дождливой.  Ветер на Спас обещал вьюгу с декабря по февраль.

Новости Днепра про Яблочный Спас 2023: приметы, что нельзя делать и что значит праздник

Какая погода будет на Яблочный Спас – такая же и на Покрову.

Большое количество скворцов на деревьях обещало морозный январь, а желтые листья – быстрое похолодание.

 

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Новости Днепра про Яблочный Спас 2023: приметы, что нельзя делать и что значит праздникУкраїнська Новости Днепра про Яблочный Спас 2023: приметы, что нельзя делать и что значит праздникРусский

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