Яблочный Спас 2023: приметы, что нельзя делать и что значит праздник

Журналисты dnepr.info узнали, какие есть традиции и приметы в этот день.
Всего существует три праздника Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. На каждый из этих Спасов принято посещать церковь и освящать там определенные продукты. Этот день символизирует разворот природы от тепла к холодам и имеет ряд традиций и примет. Когда-то день сбора яблок был языческим праздником – считалось, что до этого дня фрукты еще зреют и не обладают нужным вкусом, но со временем его сменил церковный. Впервые праздновать его начали в IV веке.
По церковному календарю в день Яблочного Спаса отмечается Преображение Господне. Этот праздник входит в 12 самых важных в календаре верующих. Второй Спас также называют «Великий Спас» или «Спасом на горе». В этот день Иисус поднялся на гору Фавор со своими учениками – Петром, Иоанном и Иаковом и начал молиться. В этот момент его лицо озарилось светом, а одежда стала белой. Во время молитвы Христос узнал, что будет распят. Спустившись с горы, он велел своим ученикам собирать яблоки, чтобы его Отец мог их освятить.
Определенные запреты есть на каждый церковный праздник, так, если на Медовый Спас нельзя было заниматься рукоделием, то на Яблочный – мыть волосы, стричь ногти, заниматься тяжелой работой, гадать, стирать, убирать и шить. Разрешалось собирать яблоки и делать из них варенье.
По древним поверьям, в этот день запрещалось убивать разных насекомых – от мошек до мух и разных жучков. Это считалось плохой приметой и грозило несчастьем для того, кто поднимет руку на букашку.
Запрещается ругаться, оскорблять друг друга, злится. Считается, что, если в этот день человек пожелает кому-то зла – он все получит обратно сторицей.
На Яблочный Спас в церковь несут яблоки, виноград, сливы, груши, персики и другие фрукты нового урожая. Разрешается брать с собой на освящение и овощи – морковь, помидоры, огурцы. В корзину можно положить хлеб и мед, а также сделать букет из колосков пшеницы. Запрещено освящать алкоголь, кроме «Кагора», мясо, колбасу, сало.
Считается, что в праздник освещенные яблоки обладают силой исцелять того, что их съест, а также могут исполнять желание. Для этого, по старинным поверьям, нужно перед тем как съесть яблоко загадать желание, сказать: «Что надумано – сбудется, что сбудется – не минуется» и желание обязательно должно сбыться.
Также яблоки давали всем, кто просил милостыню у церкви и приносили на могилы умерших родственников.
После церкви обязательно вся семья садилась за стол с разными угощениями. Обязательными среди блюд на столе должны были быть пироги с яблоками, блинчики с яблочной начинкой, варенье из этих фруктов. Праздновать Яблочный Спас разрешалось шумно – с песнями.
Во время праздника продолжается Успенский пост, наступивший 14 августа, но для тех, кто его придерживается есть послабление – разрешена рыба и вино. От жирной пищи, алкоголя, мяса и молока лучше отказаться и поставить на стол различные салаты.
Считалось, что если первое яблоко, которое съест человек в этот день попадется кислое – то его ждут трудности, а если сладкое – счастье. Яблоки нельзя было есть в одиночку – обязательно нужно было разделить их с родными или подать в качестве милостыни.
Если в этот день на руку человека села муха – считалось, что она принесет удачу на весь год.
Люди верили, что в этот день наступает осень, ночи становятся холоднее. В народе этот день еще иногда называли «Осенины». Люди начинали сбор урожая с полей, заготавливали лекарственные травы. Существовало несколько «погодных» примет, по которым судили какая будет наступающая осень и зима. Если день был солнечный – осень должна была быть сухой и теплой, а вот зима – наоборот – холодной. Шел дождь на Яблочный Спас – зима должна была быть суровой, снежной и морозной, а осень – дождливой. Ветер на Спас обещал вьюгу с декабря по февраль.
Какая погода будет на Яблочный Спас – такая же и на Покрову.
Большое количество скворцов на деревьях обещало морозный январь, а желтые листья – быстрое похолодание.
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