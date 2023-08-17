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  • ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

Сегодня 15:12
просмотров

Снять дом в Днепре недорого возможно, но при этом возможно придется отказаться от ряда удобств или наличия современной мебели или ремонта. Но в таких домах есть и свои плюсы: он может находится на одной из центральных улиц города или в нескольких минутах ходьбы от речки, парка или вокзала – кому что по душе. Живя в арендованном доме не нужно переживать за начало отопительного сезона – обычно там установлено индивидуальное отопление и начинать топить можно в любое время, плюс в таких домах легче установить генератор, ведь есть возможность держать его на улице, как и требуют правила безопасности, и не переживать за отключение света.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит снять дом в Днепре.

4,5 тыс грн обойдется снять дом в Днепре в районе улицы Калиновая. Площадь дома 25 кв м, в нем одна комната и кухня. Все удобства в доме. Есть необходимая техника – от стиральной машины до кондиционера. Дополнительно нужно будет оплачивать электроэнергию. Обстановка в доме аскетичная, но техника и сантехника – новые. Дом находится на участке в 3 сотки.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

Столько же обойдется снять дом в Днепре неподалеку от памятника Славы. В доме есть комната, кухня, удобства, из техники – плита, холодильник, микроволновка, чайник, пылесос и стиральная машина. Проживать в доме сможет только один человек. Дополнительно придется платить за коммуналку – 500 грн. Площадь участка – 4 сотки. Дом – 30 кв м.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

В 5,1 тыс грн обойдется аренда дома в районе улицы Рабочей. Здание новой постройки – было возведено после 2015 года. Стены утеплены, есть раздельный санузел, необходимая техника – от утюга до телевизора. На участке есть гараж, мангал. Возможно проживание с животными.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

За 5 тыс грн в Днепре можно снять дом в районе жилмассива Парус. В доме две комнаты и 40 кв м общей площади. Есть душевая, но туалет во дворе. Также во дворе есть место под авто. В доме есть диван, кресла, техника, цветы и ковры. Также есть небольшая веранда. Косметический ремонт был довольно давно.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

Столько же обойдется жилье в районе Озерки. Дом очень маленький – всего 18 кв м, есть индивидуальное отопление, но туалет на территории, в дом проведена вода, интернет, есть техника, мебель, большой ковер и телевизор. За коммуналку платить не нужно.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

Дом в районе улицы Образцова можно арендовать за 6 тыс грн. Дополнительно придется оплачивать коммуналку. Двор находится неподалеку от местного рынка. В здании одна комната, есть кухня, туалет и ванная, из техники все: от холодильника до кондиционера. Сдавать его готовы паре без детей и животных. Дом двухэтажный.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

Снять часть дома в районе улицы Дарвина в Днепре обойдется 7 тыс грн. В объявлении сказано, что платить за коммунальные услуги не нужно. В доме сдается одна комната. Можно пользоваться кухней, туалетом, ванной и всей техникой. В комнате пока нет мебели, но ее готовы привезти, если у квартиранта не будет своей. Возможно проживание с животными.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

В Кайдаках снять дом обойдется в 7,5 тыс грн. В помещении недавно был ремонт, мебель в хорошем состоянии. В доме 2 комнаты, общая площадь 50 кв м. Есть техника, а во дворе – место под авто.

Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

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Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)Русский

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